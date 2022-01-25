США могут перебросить часть военных в Европу в случае эскалации, - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что часть американских военных, которых перевели в состояние повышенной готовности, могут перебросить в Европу. В частности, в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кайли Этвуд в Twitter .

При этом он сообщил, что войска могут быть переброшены в Европу в ближайшее время.

"Возможно, я переброшу часть этих войск в ближайшем будущем, просто потому что это займет время", - сказал Байден, добавив, что у европейских стран есть основания для беспокойства из-за "побочных эффектов", которые могут возникнуть.