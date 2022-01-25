США могут перебросить часть военных в Европу в случае эскалации, - Байден

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что часть американских военных, которых перевели в состояние повышенной готовности, могут перебросить в Европу. В частности, в случае эскалации ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кайли Этвуд в Twitter.
При этом он сообщил, что войска могут быть переброшены в Европу в ближайшее время.
"Возможно, я переброшу часть этих войск в ближайшем будущем, просто потому что это займет время", - сказал Байден, добавив, что у европейских стран есть основания для беспокойства из-за "побочных эффектов", которые могут возникнуть.
Напомним, ранее в Минобороны США заявили, что американские войска были переведены в состояние повышенной готовности для переброски в Европу.
Ранее сообщалось, что согласно данным источников NYT, Байден рассматривает возможность размещение в Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.