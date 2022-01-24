ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Пентагон привел военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 22:08
Пентагон привел военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу Фото: Пентагон привел военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

США перевели американский военных в повышенную готовность. Их перебросят в Европу для усиления НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

Около 8,5 тысяч военных были переведены в повышенной готовности, чтобы быть готовыми в случае необходимости к переброске в Европу.

"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если нужно направить их (в Европу -ред.)", - заявил Кирби.

В то же время вопрос о развертывании пока не был принят.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным источников NYT, президент США рассматривает возможность размещение в Европе нескольких тысяч американских военнослужащих, а также корабли и авиацию.

Также РБК-Украина писало о том, что 22 января, прибыла в Украину первая партия оборонной помощи из США, а 23 января - вторая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пентагон Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский провел СНБО на фоне агрессии России: первые подробности
Зеленский провел СНБО на фоне агрессии России: первые подробности
DAILY
Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Время покупать. Когда Украина начнет импорт газа и хватит ли его на отопительный сезон