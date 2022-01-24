Пентагон привел военных в состояние повышенной готовности к переброске в Европу

США перевели американский военных в повышенную готовность. Их перебросят в Европу для усиления НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Минобороны США Джона Кибри.

Около 8,5 тысяч военных были переведены в повышенной готовности, чтобы быть готовыми в случае необходимости к переброске в Европу.

"Глава Пентагона Остин решил привести в состояние повышенной готовности подразделения в США на случай, если нужно направить их (в Европу -ред.)", - заявил Кирби.

В то же время вопрос о развертывании пока не был принят.