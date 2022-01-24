ru ua
Пн, 24 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США могут отрезать стратегические отрасли России от полупроводников

Новина українською →
Вашингтон, Понедельник 24 января 2022 06:39
США могут отрезать стратегические отрасли России от полупроводников Фото: Владимир Путин и Джо Байден (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США рассматривают новый экспортный контроль против России из-за эскалации вокруг Украины. Новые ограничения могут быть нацелены на нанесение ущерба высокотехнологичным отраслям российской экономики путем запрета на поставки полупроводников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Санкции также могут лишить россиян доступа к некоторым видам электронных устройств.

"Если Москва вторгнется в Украину, администрация президента США Джо Байдена угрожает использовать новые меры экспортного контроля, чтобы нанести ущерб стратегическим российским отраслям - от искусственного интеллекта до квантовых вычислений и гражданской авиации", - говорится в статье.

По словам официальных лиц, администрация также может решить использовать меры контроля более широко, таким образом, что они потенциально лишат россиян некоторых смартфонов, планшетов игровых приставок.

В публикации констатируется, что практически все электронные устройства в наши дни включают полупроводники.

Согласно приведенной оценке, на планете едва ли есть полупроводники, которые не были изготовлены с американскими инструментами или разработаны с помощью американского программного обеспечения.

По версии газеты, администрация может попытаться вынудить компании в других странах прекратить экспорт данных типов товаров в Россию.

По словам аналитиков, Россия уязвима, поскольку не производит в больших объемах бытовую технику или чипы. Она, в частности, не выпускает высококачественные полупроводники, необходимые для сложных вычислений, в данной области доминируют Тайвань, Южная Корея, США, Европа и Япония.

"Сейчас официальные лица в Вашингтоне говорят, что работают с европейскими и азиатскими союзниками над тем, чтобы разработать вариант норм, нацеленных на остановку поставок важнейших компонентов для отраслей, в которых у российского президента Владимира Путина есть большие амбиции, такие как гражданская авиация, судоходство и высокие технологии", - констатируется в материале.

Напомним, Украина ввела персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций.

Американские сенаторы, которые недавно посетили Украину с рабочим визитом, призвали НАТО, администрацию президента Джо Байдена и своих коллег-демократов немедленно ввести санкции против России.

Вместе с тем президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями за нападение на Украину. Он пообещал РФ "катастрофу" в случае эскалации вокруг Украины.

Ранее стало известно, что министр обороны Украины Алексей Резников призвал Запад ввести санкции против олигархов из окружения Путина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить
Срок действия COVID-сертификата сократили: как его продлить
DAILY
Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый подъем. К чему приведет вспышка "Омикрона" в Украине