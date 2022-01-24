США можуть відрізати стратегічні галузі Росії від напівпровідників

США розглядають новий експортний контроль проти Росії через ескалацію навколо України. Нові обмеження можуть бути націлені заподіяння шкоди високотехнологічним галузям російської економіки шляхом заборони на постачання напівпровідників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Санкції також можуть позбавити росіян доступу до деяких видів електронних пристроїв.

"Якщо Москва вдереться в Україну, адміністрація президента США Джо Байдена погрожує використовувати нові заходи експортного контролю, щоб завдати шкоди стратегічним російським галузям - від штучного інтелекту до квантових обчислень і цивільної авіації", - йдеться в статті.

За словами офіційних осіб, адміністрація також може вирішити використовувати заходи контролю більш широко, таким чином, що вони потенційно позбавлять росіян деяких смартфонів, планшетів ігрових приставок.

У публікації констатується, що практично всі електронні пристрої в наші дні включають напівпровідники.

Згідно з наведеною оцінкою, на планеті навряд чи є напівпровідники, які не були виготовлені з американськими інструментами або розроблені за допомогою американського програмного забезпечення.

За версією газети, адміністрація може спробувати змусити компанії в інших країнах припинити експорт даних типів товарів до Росії.

За словами аналітиків, Росія вразлива, оскільки не виробляє у великих обсягах побутову техніку або чіпи. Вона, зокрема, не випускає високоякісні напівпровідники, необхідні для складних обчислень, в даній області домінують Тайвань, Південна Корея, США, Європа і Японія.

"Зараз офіційні особи у Вашингтоні кажуть, що працюють з європейськими та азійськими союзниками над тим, щоб розробити варіант норм, націлених на зупинку постачання найважливіших компонентів для галузей, в яких у російського президента Володимира Путіна є великі амбіції, такі як цивільна авіація, судноплавство і високі технології", - констатується в матеріалі.