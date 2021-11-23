США могут отправить Украине дополнительное вооружение из-за угрозы РФ, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки в Украину дополнительного вооружения из-за угрозы России. Кроме того, США могут отправить в Украину военных советников и договариваются с партнерами о новых чанкциях против РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
США ведут переговоры с европейскими союзниками о разработке нового пакета санкций на случай, если российские войска вторгнуться в Украину. Кроме того, законодатели пытаются внести изменения в формулировку санкций, чтобы включить ее в Закон о полномочиях на национальную оборону.
Напомним, что ЕС и НАТО настроены действовать решительно в случае российской агрессии в Украине. Об этом сообщил Резников, ссылаясь на партнеров в Британии и США.