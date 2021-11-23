США можуть надіслати Україні додаткове озброєння через загрозу РФ, - CNN

Джерела повідомили виданню, що до пакету допомоги Україні можуть увійти нові протитанкові ракети Javelin, а також міномети. Системи протиповітряної оборони, такі як ракети "Стінгер", також можуть надати Україні.

Міністерство оборони наполягає на відправленні в Україну деякого обладнання, яке раніше планували відправити в Афганістан. До нього належать, наприклад, гелікоптери Мі-17. Це російський гелікоптер, який США спочатку купили для передачі афганцям. Пентагон зараз вирішує, що з ними робити після виходу США з Афганістану.

Проте, деякі чиновники США стурбовані тим, що відправлення озброєння в Україну може бути розцінене Росією як серйозна ескалація конфлікту.

Підполковник у відставці Седрік Лейтон повідомив CNN, що протитанкові ракети Javelin "дуже ефективні проти танків Т-80, які росіяни фактично використовують проти України просто зараз".

Також він зазначив, що будь-яка додаткова допомога Україні, безсумнівно, загрожує "подальшим загостренням напруженості" у відносинах з Москвою.

Також відомо, що США ведуть переговори з європейськими союзниками щодо розробки нового пакету санкцій на випадок, якщо російські війська вторгнуться в Україну. Крім того, законодавці намагаються внести зміни до формулювання санкцій, щоб включити її до Закону про повноваження на національну оборону.