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Путин и Байден обсудят Украину, - МИД России

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Москва, Понедельник 22 ноября 2021 15:07
Путин и Байден обсудят Украину, - МИД России Фото: президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В России заявили, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден обсудят Украину в ходе нового контакта. Однако, дата и формат этих переговорив пока неизвестны.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Сроки и формат проведения новых переговоров лидеров пока согласуются, заявил Лавров.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал он.

Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине.

"Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском комплексе мер и в последующих решениях", - заявил он.

Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования.

"Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", - сказал Лавров.

Напомним, американская разведка открыла планы России относительно возможного вторжения в Украину.

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