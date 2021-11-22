Путин и Байден обсудят Украину, - МИД России

Сроки и формат проведения новых переговоров лидеров пока согласуются, заявил Лавров.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал он.

Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине.

"Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском комплексе мер и в последующих решениях", - заявил он.

Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования.

"Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", - сказал Лавров.