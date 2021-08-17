США могут оставить своих дипломатов в Афганистане: Госдеп назвал условие

Власти США не исключают, что американские дипломаты могут остаться в афганской столице и после 31 августа, если это будет безопасно. Об этом сообщил во вторник глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Если оставить их на более продолжительный срок будет безопасно и разумно, то мы можем рассмотреть такую возможность", - сказал он. Прайс добавил, что в настоящее время американская сторона нацелена на то, чтобы вывезти дипломатов из Кабула к 31 августа.