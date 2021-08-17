США допускают возможность введения санкций по Афганистану

США допускают введение санкций против радикального движения "Талибан" на фоне ситуации в Афганистане. Белый дом пока не может предсказать, как сложатся отношения Вашингтона с Кабулом после прихода талибов к власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента США Джейка Салливана .

"В настоящий момент мы работаем над этими вариантами действий (введение санкций - ред.). Я не хочу забегать вперед решения президента (Джо Байдена - ред.) по этому вопросу", - сказал Салливан в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности введения санкций против талибов.

Салливану также задали вопрос о том, как США планируют оказывать гуманитарную помощь афганцам, если правительство "Талибана" не будет признано Вашингтоном.

"Есть различные виды дипломатических отношений, которые у США имеются со странами мира… Мы постараемся использовать все средства и влияние, которые у нас есть вместе с нашими международными союзниками и партнерами", - ответил советник.

По его словам, пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация в Афганистане.