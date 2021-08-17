США можуть залишити своїх дипломатів в Афганістані. Держдеп назвав умову, згідно з якою це можливо.

Влада США не виключає, що американські дипломати можуть залишитися в афганській столиці і після 31 серпня, якщо це буде безпечно. Про це повідомив у вівторок глава прес-служби американського зовнішньополітичного відомства Нед Прайс на регулярному брифінгу для журналістів.

"Якщо залишити їх на більш тривалий термін буде безпечно і розумно, то ми можемо розглянути таку можливість", - сказав він. Прайс додав, що в даний час американська сторона націлена на те, щоб вивезти дипломатів з Кабула до 31 серпня.