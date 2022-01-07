США могут обсудить с Россией сокращение присутствия и учений в Восточной Европе, - NBC

Администрация президента США Джо Байдена готовит список предложений для предстоящих переговоров с Россией по так называемым "гарантиям безопасности" в Европе. Среди этих предложений сокращение военного присутствия и учений в Восточной Европе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский телеканал NBC.
Как рассказали телеканалу действующий Однако в ответ на это Россия должна забрать свои "Искандеры" из Калининградской области.
Напомним, 10 января в Женеве состоятся переговоры между США и РФ по так называемым "гарантиям безопасности". Американскую делегацию на переговорах будет возглавлять заместитель госсекретаря США.