США можуть обговорити з Росією скорочення присутності та навчань у Східній Європі, - NBC

Адміністрація президента США Джо Байдена готує список пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед цих пропозицій скорочення військової присутності та навчань у Східній Європі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC.
Як розповіли телеканалу чинний Однак у відповідь на це Росія має забрати свої "Іскандери" з Калінінградської області.
Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбудуться переговори між США та РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах буде очолювати заступник держсекретаря США.