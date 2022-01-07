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США можуть обговорити з Росією скорочення присутності та навчань у Східній Європі, - NBC

Автор: Дмитро Левицький

Адміністрація президента США Джо Байдена готує список пропозицій для майбутніх переговорів з Росією щодо так званих "гарантій безпеки" в Європі. Серед цих пропозицій скорочення військової присутності та навчань у Східній Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський телеканал NBC.

Як розповіли телеканалу чинний Однак у відповідь на це Росія має забрати свої "Іскандери" з Калінінградської області.

Нагадаємо, 10 січня у Женеві відбудуться переговори між США та РФ щодо так званих "гарантій безпеки". Американську делегацію на переговорах буде очолювати заступник держсекретаря США.

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