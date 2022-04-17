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В США могут назначить ответственного за помощь с безопасностью Украине

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Воскресенье 17 апреля 2022 18:57
В США могут назначить ответственного за помощь с безопасностью Украине Фото: в США могут назначить ответственного за помощь с безопасностью Украине (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Соединенных Штатах Америки размышляют над тем, как ускорить и улучшить поставки в Украину. Могут ответственного за помощь с безопасностью нашей стране.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Группа сенаторов от Демократической партии Джин Шахин и Дик Дурбин и сенаторы-республиканцы Роб Портман и Роджер Викер направили письмо президенту США Джо Байдена с соответствующим предложением.

"Даже после начального поражения, российская военная операция продолжается, составляет спешный призыв к переоценке того, насколько быстро и креативно Соединенные Штаты могут предоставлять Украине оборонные объекты для самозащиты", - написали сенаторы.

Как считают конгрессмены, координатор мог бы отвечать за оценку оборонных нужд нашей страны, координацию усилий различных ведомств США и координацию с Европой.

Пока правительство США никоим образом не прокомментировало письмо.

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