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США могут направить в Украину спецназ. Для охраны своего посольства, - WSJ

Фото: Пентагон может направить в Украину спецназ для охраны посольства США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство обороны США и Госдепартамент обсуждают возможность направления в Киев спецназа. В его задачи будет входить охрана американского посольства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников издания, предложение о направлении в Украину американского спецназа еще не представляли президенту США Джо Байдену. Однако если он одобрит эту инициативу, то войска будут развернуты только для защиты посольства в Киеве, которое находится в пределах досягаемости российских ракет.

Собеседники издания отмечают, что речь идет о нескольких десятках спецназовцев, которые не только усилят защиту посольства, но и подготовят базу для развертывания дополнительных сил в случае необходимости.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что пока никаких решений по этому вопросу не принималось. Он добавил, что оборонное ведомство находится в тесном контакте с Госдепартаментом относительно безопасности посольства в Киеве.

Напомним, 18 мая посольство США в Украине возобновило работу в Киеве после почти трехмесячной паузы.

Отметим, Госдепартамент вернул американских дипломатов в Киев 8 мая. Также в этот день в столицу Украины приехала временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

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