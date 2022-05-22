США могут направить в Украину спецназ. Для охраны своего посольства, - WSJ

Министерство обороны США и Госдепартамент обсуждают возможность направления в Киев спецназа. В его задачи будет входить охрана американского посольства в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным источников издания, предложение о направлении в Украину американского спецназа еще не представляли президенту США Джо Байдену. Однако если он одобрит эту инициативу, то войска будут развернуты только для защиты посольства в Киеве, которое находится в пределах досягаемости российских ракет.

Собеседники издания отмечают, что речь идет о нескольких десятках спецназовцев, которые не только усилят защиту посольства, но и подготовят базу для развертывания дополнительных сил в случае необходимости.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что пока никаких решений по этому вопросу не принималось. Он добавил, что оборонное ведомство находится в тесном контакте с Госдепартаментом относительно безопасности посольства в Киеве.