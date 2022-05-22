США можуть направити в Україну спецназ. Для охорони свого посольства, - WSJ

Міністерство оборони США і Держдепартамент обговорюють можливість направлення до Києва спецназу. У його завдання входитиме охорона американського посольства в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, пропозицію про направлення в Україну американського спецназу ще не представляли президенту США Джо Байдену. Однак якщо він схвалить цю ініціативу, то війська будуть розгорнуті тільки для захисту посольства в Києві, яке знаходиться в межах досяжності російських ракет.

Співрозмовники видання відзначають, що мова йде про кілька десятків спецназівців, які не тільки посилять захист посольства, а й підготують базу для розгортання додаткових сил у разі необхідності.

Прессекретар Пентагону Джон Кірбі заявив, що поки ніяких рішень з цього питання не приймалося. Він додав, що оборонне відомство знаходиться в тісному контакті з Держдепартаментом щодо безпеки посольства в Києві.