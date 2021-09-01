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США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства України в НАТО, - Білий дім

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Вашингтон, Середа 01 вересня 2021 22:57
США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства України в НАТО, - Білий дім Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Україні необхідно виконати низку умов, щоб відповідати стандартам НАТО. США не можуть одноосібно приймати рішення щодо членства в Північноатлантичному альянсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

За її словами, Київ знає, що потрібно зробити, щоб вступити в НАТО.

"Україна має право вирішити, чи варто їй вступати в НАТО. Вона знає що необхідно прийняти, щоб відповідати стандартам членства. Це реформи, направлені на встановлення верховенства закону, модернізація оборонного сектору та нарощування економічної міці", - заявила вона.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хоче обговорити з американським президентом Джо Байденом вступ України до НАТО.

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Володимир Зеленський НАТО Джозеф Байден
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