ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда

Новина українською →
США, Среда 27 октября 2021 03:20
США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда Фото: четыре страны могут попасть в программу безвизового въезда США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда. Благодаря такой программе жители этих стран смогут ездить в Соединенные Штаты без визы на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что США рассматривают возможность добавления четырех стран в свою программу безвизового въезда.

"У нас четыре кандидата: Израиль, Кипр, Болгария и Румыния", - сказал Майоркас

Он добавил, что программа дает значительные экономические преимущества и безопасность для США.

Переговоры об участии в программе велись еще с февраля с комиссаром Европейской комиссии по внутренним делам. Тогда после встречи Майоркас заявил, что обе стороны заинтересованы в "сохранении Соглашения о записи имен пассажиров между США и ЕС и сотрудничестве с Болгарией, Хорватией, Кипром и Румынией для соответствия требованиям программы безвизового въезда".

В настоящее время в программе безвизового въеза США участвуют 40 стран. Чтоб попасть в программу, страна должна соответствовать требованиям, связанных с борьбой с терроризмом, правоохранительными органами, иммиграционным правоприменением, безопасностью документов и управлением границами.

"Эти требования включают в себя уровень отказов в неиммиграционной визе ниже 3%, выдачу защищенных проездных документов и тесное сотрудничество с правоохранительными и контртеррористическими органами США", - говорится в сообщении.

Напомним, что в США появились новые правила въезда в связи с пандемией коронавируса. Теперь в страну впустят путешественников, которые привиты вакцинами, одобренными FDA и ВОЗ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Туризм
NEWS
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
Минэкономики Германии не обсуждало сертификацию "Северного потока-2" с Украиной, - Витренко
DAILY
Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Война в сети. Как Украина создает кибервойска и кто их главная цель