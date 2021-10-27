США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда
США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда. Благодаря такой программе жители этих стран смогут ездить в Соединенные Штаты без визы на 90 дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что США рассматривают возможность добавления четырех стран в свою программу безвизового въезда.
"У нас четыре кандидата: Израиль, Кипр, Болгария и Румыния", - сказал Майоркас
Он добавил, что программа дает значительные экономические преимущества и безопасность для США.
Переговоры об участии в программе велись еще с февраля с комиссаром Европейской комиссии по внутренним делам. Тогда после встречи Майоркас заявил, что обе стороны заинтересованы в "сохранении Соглашения о записи имен пассажиров между США и ЕС и сотрудничестве с Болгарией, Хорватией, Кипром и Румынией для соответствия требованиям программы безвизового въезда".
В настоящее время в программе безвизового въеза США участвуют 40 стран. Чтоб попасть в программу, страна должна соответствовать требованиям, связанных с борьбой с терроризмом, правоохранительными органами, иммиграционным правоприменением, безопасностью документов и управлением границами.
"Эти требования включают в себя уровень отказов в неиммиграционной визе ниже 3%, выдачу защищенных проездных документов и тесное сотрудничество с правоохранительными и контртеррористическими органами США", - говорится в сообщении.
Напомним, что в США появились новые правила въезда в связи с пандемией коронавируса. Теперь в страну впустят путешественников, которые привиты вакцинами, одобренными FDA и ВОЗ.