США могут добавить четыре страны в программу безвизового въезда. Благодаря такой программе жители этих стран смогут ездить в Соединенные Штаты без визы на 90 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что США рассматривают возможность добавления четырех стран в свою программу безвизового въезда.

"У нас четыре кандидата: Израиль, Кипр, Болгария и Румыния", - сказал Майоркас

Он добавил, что программа дает значительные экономические преимущества и безопасность для США.

Переговоры об участии в программе велись еще с февраля с комиссаром Европейской комиссии по внутренним делам. Тогда после встречи Майоркас заявил, что обе стороны заинтересованы в "сохранении Соглашения о записи имен пассажиров между США и ЕС и сотрудничестве с Болгарией, Хорватией, Кипром и Румынией для соответствия требованиям программы безвизового въезда".

В настоящее время в программе безвизового въеза США участвуют 40 стран. Чтоб попасть в программу, страна должна соответствовать требованиям, связанных с борьбой с терроризмом, правоохранительными органами, иммиграционным правоприменением, безопасностью документов и управлением границами.