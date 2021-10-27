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США можуть додати чотири країни до Програми безвізового в'їзду

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США, Середа 27 жовтня 2021 03:20
США можуть додати чотири країни до Програми безвізового в'їзду Фото: чотири країни можуть потрапити в програму безвізового в'їзду США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США можуть додати чотири країни в програму безвізового в'їзду. Завдяки такій програмі жителі цих країн зможуть їздити в Сполучені Штати без візи на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що США розглядають можливість додавання чотирьох країн до своєї програми безвізового в'їзду.

"У нас чотири кандидати: Ізраїль, Кіпр, Болгарія і Румунія", - сказав Майоркас

Він додав, що програма дає значні економічні переваги та безпеку для США.

Переговори про участь у програмі велися ще з лютого з комісаром Європейської комісії з внутрішніх справ. Тоді після зустрічі Майоркас заявив, що обидві сторони зацікавлені в "збереженні Угоди про запис імен пасажирів між США і ЄС і співпраці з Болгарією, Хорватією, Кіпром і Румунією для відповідності вимогам програми безвізового в'їзду".

В даний час в програмі безвізового в'їзду США беруть участь 40 країн. Щоб потрапити в програму, країна повинна відповідати вимогам, пов'язаних з боротьбою з тероризмом, правоохоронними органами, імміграційним правозастосуванням, безпекою документів і управлінням кордонами.

"Ці вимоги включають в себе рівень відмов у неімміграційній візі нижче 3%, видачу захищених проїзних документів і тісну співпрацю з правоохоронними та контртерористичними органами США", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у США з'явилися нові правила в'їзду у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тепер в країну впустять мандрівників, які щеплені вакцинами, схваленими FDA та ВООЗ.

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