США могут арестовать 5,3 млрд долларов на счету олигарха Малофеева

Федеральная прокуратура Нью-Йорка намерена арестовать более 5,3 млрд долларов на счету российского олигарха Константина Малофеева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Издание отмечает, что Малофеев фигурирует в санкционных списках против России за войну в Украине. С апреля под санкциями США находятся коммерческий банк и сеть из более чем 40 физических и юридических лиц, связанные с олигархом.
В Вашингтоне полагают, что Малофеев действовал или намеревался действовать "в интересах или от имени, прямо или косвенно от правительства России".
Отметим, до этого олигарх уже попадал под санкции США в декабре 2014 года за финансирование "сепаратистской деятельности на востоке Украины" и за связи с главарями боевиков Александром Бородаем и Игорем Гиркиным.
Напомним, ранее Минюст США обвинил Малофеева в нарушении санкций, в частности, в использовании сообщников для тайного приобретения СМИ по всей Европе.
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