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США можуть заарештувати 5,3 млрд доларів на рахунку олігарха Малофєєва

Фото: російський олігарх Костянтин Малофєєв (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Федеральна прокуратура Нью-Йорка має намір заарештувати понад 5,3 млрд доларів на рахунку російського олігарха Костянтина Малофєєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що Малофєєв фігурує в санкційних списках проти Росії через війну в Україні. З квітня під санкціями США знаходяться комерційний банк і мережа з більш ніж 40 фізичних і юридичних осіб, пов'язані з олігархом.

У Вашингтоні вважають, що Малофєєв діяв або мав намір діяти "в інтересах або від імені, прямо або побічно від уряду Росії".

Зазначимо, до цього олігарх вже потрапляв під санкції США в грудні 2014 року за фінансування "сепаратистської діяльності на сході України" і за зв'язки з ватажками бойовиків Олександром Бородаєм та Ігорем Гіркіним.

Нагадаємо, раніше Мін'юст США звинуватив Малофєєва у порушенні санкцій, зокрема, у використанні спільників для таємного придбання ЗМІ по всій Європі.

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