США могли переоценить возможности армии РФ из-за пробела в разведданных

Генерал Тод Уолтерс, главнокомандующий войсками НАТО в Европе, заявил, что из-за пробела разведывательных данных, в США имела место переоценка возможностей российской армии. Американская разведка предполагала, что Россия захватит Киев за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Генерал добавил, что американская разведка точно предусмотрела, когда Россия вторгнется, но ошиблась в прогнозе того, как пойдет война. Он отметил, что после войны потребуется провести анализ для выявления слабых мест разведки.

"Когда этот кризис закончится, мы проведем всесторонний анализ действий во всех областях и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и убедимся, что можем найти способы их устранения", - заявил Волтерс.