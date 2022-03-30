США могли переоцінити можливості армії РФ через прогалину в розвідданих

Генерал Тод Уолтерс, головнокомандувач військами НАТО в Європі, заявив, що через прогалину розвідувальних даних, в США мала місце переоцінка можливостей російської армії. Американська розвідка припускала, що Росія захопить Київ за кілька днів.

Генерал додав, що американська розвідка точно передбачила, коли Росія вторгнеться, але помилилася в прогнозі того, як піде війна. Він зазначив, що після війни буде потрібно провести аналіз для виявлення слабких місць розвідки.

"Коли ця криза закінчиться, ми проведемо всебічний аналіз дій у всіх областях і у всіх відділах і з'ясуємо, де були наші слабкі місця, і переконаємося, що можемо знайти способи їх усунення", - заявив Волтерс.