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США могли переоцінити можливості армії РФ через прогалину в розвідданих

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Вашингтон, Середа 30 березня 2022 06:37
США могли переоцінити можливості армії РФ через прогалину в розвідданих Підбита російська техніка (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Генерал Тод Уолтерс, головнокомандувач військами НАТО в Європі, заявив, що через прогалину розвідувальних даних, в США мала місце переоцінка можливостей російської армії. Американська розвідка припускала, що Росія захопить Київ за кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Генерал додав, що американська розвідка точно передбачила, коли Росія вторгнеться, але помилилася в прогнозі того, як піде війна. Він зазначив, що після війни буде потрібно провести аналіз для виявлення слабких місць розвідки.

"Коли ця криза закінчиться, ми проведемо всебічний аналіз дій у всіх областях і у всіх відділах і з'ясуємо, де були наші слабкі місця, і переконаємося, що можемо знайти способи їх усунення", - заявив Волтерс.

Раніше ми повідомляли, що у Білому домі розповіли умови зустрічі Байдена і Путіна. Головним пунктом є відчутна деескалація з боку Росії.

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