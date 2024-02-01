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США могли отримати російську нафту через Багами, - Bloomberg

Ілюстративне фото: США могли отримати російську нафту через Багами (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки імпортували 10 000 барелів російської нафти через лазівку для змішування на терміналах зберігання на Багамських островах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Однак у Штатах не вважають, що порушили санкції, заявивши, що нафта потрапила на Багами ще до їх введення.

"Нафта, доставлена у Вілмінгтон, штат Делавер, у листопаді, не порушила санкцій США, оскільки була експортована з Росії на Багамські острови до 8 березня 2022 року, коли почали діяти санкції. За його словами, потім вона була змішана з іншою нафтою перед імпортом до США", - розповів представник Адміністрації енергетичної інформації США Морган Баттерфілд.

За даними Bloomberg, партія прибула на нафтопереробний завод компанії PBF Energy Inc. у Делавер-Сіті. Тоді імпортер заявив, що змішані барелі були частково російського походження.

Посилення санкцій

Нагадаємо, санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з Росії впала вдесятеро приблизно до 4-5% з приблизно 40-45%.

Потоки нафти з Росії зіткнулися з проблемами після посилення санкцій США, спрямованих проти торговців та судноплавних компаній. Ознаки з'явилися лише за кілька тижнів після того, як Міністерство фінансів США запровадило наймасштабніші санкції проти російських нафтотрейдерів та державної судноплавної компанії "Совкомфлот" з початку війни проти України.

Нещодавно США ввели нові санкції за перевезення російської нафти. Під обмеження потрапили майже 20 танкерів.

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