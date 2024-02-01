США могли получить российскую нефть через Багамы, - Bloomberg

Однако в Штатах не считают, что нарушили санкции, заявив, что нефть попала на Багамы еще до введения.

"Нефть, доставленная в Уилмингтон, штат Делавер, в ноябре, не нарушила санкций США, поскольку была экспортирована из России на Багамские острова до 8 марта 2022 года, когда начали действовать санкции. По его словам, затем она была смешана с другой нефтью перед импортом в США", - рассказал представитель Администрации энергетической информации США Морган Баттерфилд.

По данным Bloomberg, партия прибыла на нефтеперерабатывающий завод компании PBF Energy Inc. в Делавер-Сити. Тогда импортер заявил, что смешанные баррели были отчасти российского происхождения.

Ужесточение санкций

Напомним, санкции стран Запада привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай, в то время как доля Индии выросла за два года до 40%. Доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз примерно до 4-5% с примерно 40-45%.

Потоки нефти из России столкнулись с проблемами после ужесточения санкций США, направленных против торговцев и судоходных компаний. Признаки появились всего через несколько недель после того, как Министерство финансов США ввело самые масштабные санкции против российских нефтетрейдеров и государственной судоходной компании "Совкомфлот" с начала войны против Украины.

Недавно США ввели новые санкции за перевозку российской нефти. Под ограничения попали почти 20 танкеров.

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