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США модернизирует украинские порты для военных кораблей

Новости » Политика    05.07.2019 - 17:07
США модернизирует украинские порты для военных кораблей
Иллюстративное фото (NATO Maritime Command)

Работы планируют начать в Очаковской военно-морской базе

Соединенные Штаты Америки помогут Украине модернизировать несколько украинских военно-морских баз, чтобы предоставить военным кораблям США и НАТО возможность стыковки всего в нескольких километрах от оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking defense.

Работы планируют начать в Очаковской военно-морской базе.

"Соединенные Штаты профинансируют укрепление и модернизацию существующих пирсов, строительство нового плавучего дока, ограждения вокруг базы, судоремонтные объекты и несколько совершенно новых центров морских операций, из которых силы Украины и НАТО могут направляться на обучение и координировать действия", - говорится в сообщении.

Такое решение было принято после инцидента в ноябре 2018 года, когда российские военные корабли захватили три украинских военных корабля в Керченском проливе. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в порт Одессы в рамках многонациональных военно-морских учений Sea Breeze-2019 зашли пять кораблей стран НАТО

Кроме того, ожидается, что в ближайшее время к перечисленной группе кораблей присоединится флагман Военно-vорских cил ВС Украины фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Также американский эсминец ВМС Соединенных Штатов USS Carney направляется к порту Одессы. Эсминец "Карни", который в настоящее время входит в состав 24-й эскадры эсминцев США, относится к типу "Арле Берк" и может выполнять различные задачи благодаря сильному и сбалансированному вооружению, которое руководствуется единой системой Иджис.

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