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США модернізує українські порти для військових кораблів

Новини » Політика    05.07.2019 - 17:07
США модернізує українські порти для військових кораблів
Ілюстративне фото (NATO Maritime Command)

Роботи планують розпочати у Очаківської військово-морській базі

Сполучені Штати Америки допоможуть Україні модернізувати кілька українських військово-морських баз, щоб надати військовим кораблям США і НАТО можливість стикування всього в декількох кілометрах від окупованого Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Breaking defense.

Роботи планують розпочати у Очаківської військово-морській базі.

"Сполучені Штати профінансують зміцнення і модернізацію існуючих пірсів, будівництво нового плавучого доку, огорожі навколо бази, судноремонтні об'єкти і декілька абсолютно нових центрів морських операцій, з яких сили України і НАТО можуть направлятися на навчання та координувати дії", - йдеться в повідомленні.

Таке рішення було прийнято після інциденту в листопаді 2018 року, коли російські військові кораблі захопили три українських військових корабля в Керченській протоці.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в порт Одеси в рамках багатонаціональних військово-морських навчань Sea Breeze-2019 зайшли п'ять кораблів країн НАТО.

Крім того, очікується, що найближчим часом до перерахованої групи кораблів приєднається флагман Військово-vорских сил ЗС України фрегат "Гетьман Сагайдачний".

Також американський есмінець ВМС Сполучених Штатів USS Carney прямує до порту Одеси. Есмінець "Карні", який нині входить до складу 24-ї ескадри есмінців США, відноситься до типу "Арлі Берк" і може виконувати різні завдання завдяки сильному і збалансованому озброєння, яке керується єдиною системою Іджіс.

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