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В США з Мексики через підкоп на кордоні пройшли 376 мігрантів

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 17:57
В США з Мексики через підкоп на кордоні пройшли 376 мігрантів
Фото: мігранти (abcnews.go.com)

Мігранти здалися владі і попросили надати їм політичний притулок

Через підкоп під огорожею на кордоні з Мексикою на територію США пройшли 376 мігрантів. Про це заявили в Службі митного та прикордонного контролю (USCBP), повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Мігранти здалися владі і попросили надати їм політичний притулок.

За даними служби, 179 мігрантів - діти, 30 з них були без супроводу батьків або інших родичів.

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що до кордону США прямує ще один великий караван мігрантів.

Президент США вважає, що деякі з мігрантів, які перетинають південний кордон США, стануть "великим сюрпризом" для Штатів.

нагадаємо, 15 січня Трамп уже повідомляв, що до кордону США рухається новий караван мігрантів з Гондурасу.

 

Трамп заявив, що до кордону США прямує великий караван мігрантів США можуть скасувати мита на товари з Китаю, - WSJ
Новини України Сполучені Штати АмерикиМексикаМігрантиБіженці
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