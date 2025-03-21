США майже припинили участь у групах із забезпечення санкцій проти Росії, - Bloomberg

Як пояснює Bloomberg, після початку повномасштабної війни, коли проти Росії сформували режим санкції, союзники Києва створили низку робочих та цільових груп для координації зусиль із забезпеченням дотримання обмежень. Групи контролюють обмеження доступу країни-терориста до технологій, деталей, або ж інших товарів, які їй необхідні для ведення бойових дій.

За словами неназваних посадовців, робота груп також включає спільні заходи, санкції проти компаній у третіх країнах, які допомагають ворогу, або ж дипломатичний тиск на ці країни з метою перекриття торгівельних маршрутів для Росії. Британія, країни Європейського союзу (ЄС) та інші союзники Києва по G7 продовжують координувати ці зусилля.

Штати ж, своєю чергою, відступають від спроб посилити санкції проти Росії й практично не беруть участь в кількох робочих групах. Вашингтон ігнорує діяльність групи, яка зосереджена на тому, щоб перешкодити росіянам отримати необхідне обладнання для виробництва озброєння. В іншій групі, яка присвячена моніторингу та забезпеченню дотримання встановленого G7 верхнього ліміту цін на російську нафту, Штати мовчать.

"Їм (посадовцям, - ред.) не зрозуміло, чи США прийняли активне рішення про згортання своєї участі, чи їм просто не вистачає ключових кадрів. Вони додали, що в деяких зустрічах брали участь молодші посадовці з невеликими повноваженнями щодо прийняття рішень", - додає Bloomberg.

Санкції проти Росії

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року міжнародна спільнота запровадила проти країни-терориста санкції. Країни Європейського Союзу, США, Велика Британія, Канада, Японія та інші держави ввели обмеження, що охоплюють фінансовий сектор, експорт технологій, енергетику та оборонну промисловість.

24 лютого Рада ЄС схвалила вже 16-й пакет санкцій проти Росії, який спрямований, зокрема, проти тіньового флоту РФ, а також банків, які обходять обмеження.