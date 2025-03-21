США почти прекратили участие в группах по обеспечению санкций против России, - Bloomberg

Как объясняет Bloomberg, после начала полномасштабной войны, когда против России сформировали режим санкций, союзники Киева создали ряд рабочих и целевых групп для координации усилий по обеспечению соблюдения ограничений. Группы контролируют ограничение доступа страны-террориста к технологиям, деталям, или же другим товарам, которые ей необходимы для ведения боевых действий.

По словам неназванных чиновников, работа групп также включает совместные меры, санкции против компаний в третьих странах, которые помогают врагу, или же дипломатическое давление на эти страны с целью перекрытия торговых маршрутов для России. Великобритания, страны Европейского союза (ЕС) и другие союзники Киева по G7 продолжают координировать эти усилия.

Штаты же, в свою очередь, отступают от попыток усилить санкции против России и практически не участвуют в нескольких рабочих группах. Вашингтон игнорирует деятельность группы, которая сосредоточена на том, чтобы помешать россиянам получить необходимое оборудование для производства вооружения. В другой группе, которая посвящена мониторингу и обеспечению соблюдения установленного G7 верхнего лимита цен на российскую нефть, Штаты молчат.

"Им (чиновникам, - ред.) не понятно, США приняли активное решение о сворачивании своего участия, или им просто не хватает ключевых кадров. Они добавили, что в некоторых встречах участвовали младшие чиновники с небольшими полномочиями по принятию решений", - добавляет Bloomberg.

Санкции против России

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года международное сообщество ввело против страны-террориста санкции. Страны Европейского Союза, США, Великобритания, Канада, Япония и другие государства ввели ограничения, охватывающие финансовый сектор, экспорт технологий, энергетику и оборонную промышленность.

24 февраля Совет ЕС одобрил уже 16-й пакет санкций против России, который направлен, в частности, против теневого флота РФ, а также банков, которые обходят ограничения.