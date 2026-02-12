США майже на нулі: хто врятував Україну від дефіциту зброї у 2025 році - неочікувані дані

Європа у 2025 році на 67% збільшила військову допомогу Україні, фактично замінивши підтримку від США, яка обвалилася на 99%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Ukraine Support Tracker та аналітичний документ Kiel Policy Brief Кільського інституту світової економіки.
2025 рік став переломним у підтримці України. Так, згідно з оновленими даними Ukraine Support Tracker від Кільського інституту, світовий розподіл допомоги Києву докорінно змінився.
Поки американська допомога практично зупинилася, європейські країни здійснили неймовірний ривок, фактично замінивши собою "щит" Вашингтона.
Звіт показує, що підтримка зі США у 2025 році впала майже на 99 % порівняно з середнім показником 2022-2024 років. Якщо раніше США щороку виділяли мільярди на військову, фінансову та гуманітарну допомоги, то у 2025 році було зафіксовано падіння допомоги на 99%.
Був лише один "символічний" пакет військової підтримки загальною вартістю близько 0,4 млрд євро, а нових великих фінансових чи гуманітарних зобов’язань не надходило.
На тлі суттєвого зменшення американської допомоги європейські країни значно наростили свої внески:
військова допомога від європейців зросла на 67%;
фінансова та гуманітарна підтримка збільшилася на 59%.
Завдяки цьому загальний обсяг міжнародної допомоги Україні у 2025 році залишився близьким до рівня попередніх років, незважаючи на різке скорочення підтримки з боку США.
Усередині Європи сформувався новий "костяк" донорів.
Найбільшими європейськими постачальниками військової допомоги у 2025 році стали:
Цікаво, що країни Північної Європи (Норвегія, Данія, Швеція) виявилися найвідданішими - вони віддають на зброю для ЗСУ понад 0,6% свого ВВП. Водночас частка Східної та Південної Європи у військових поставках суттєво скоротилася.
Одним із важливих інструментів стало впровадження механізму PURL (Prioritized Ukraine Requirement List), через який близько 75 % ракет для систем Patriot та майже 90 % боєприпасів для інших систем ППО були профінансовані європейськими партнерами у 2025 році.
Так, 24 країни-донори скинулися грошима (3,7 млрд євро), щоб викупити зброю безпосередньо зі складів США.
Замість того, щоб просто привозити готове, партнери почали купувати зброю безпосередньо в українських заводів:
Прогнози на 2026 рік оптимістичні завдяки новому фонду ЄС Ukraine Support Fund на величезну суму — 90 млрд євро. З них 60 млрд підуть саме на підтримку української оборонної індустрії, що дозволить Україні ставати більш автономною у виробництві зброї.
Нагадаємо, Японія має намір приєднається до ініціативи НАТО, яка дозволяє постачати Україні боєприпаси, техніку та інші засоби американського виробництва.
Також ми писали, що в середині січня 2026 року до PURL приєдналася Албанія.
Наприкінці грудня 2025 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що до ініціативи PURL долучилися вже понад 20 країн, а саме - 24.