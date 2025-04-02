США мають відреагувати на порушення Росією "енергетичного перемир'я", - Подоляк
Україна очікує, що США відреагують на російські удари по об'єктах енергетичної інфраструктури під час перемир'я. Така реакція може бути комплексною.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.
На думку Подоляка, Росія в контексті контактів зі США використовує технологію "давай ще пообіцяємо". Зокрема, це стосувалося обіцянки Москви припинити атаки на енергетичну інфраструктуру.
"В той же час вони завдають ударів, а паралельно кажуть "ми не б'ємо", звинувачуючи Україну", - додав він.
Також радник керівника ОП висловив сподівання, що США відреагують на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України.
"Безумовно, США повинні на це реагувати. І я думаю, що це буде комплексна реакція взагалі. Тому що росіяни не готові дотримуватися такого досить простого першого кроку - не бити по конкретних енергетичних об'єктах", - підкреслив він.
Подоляк вважає, що США також "здивували" політичні вимоги Росії розблокувати можливість проводити інспекцію торговельних суден для перемир'я в Чорному морі.
"Росіян загнали в Новоросійську базу, вони бояться виходити звідти, і тепер вони пропонують "а давайте ви нам гарантуєте, що ми будемо виходити", і вони будуть перевіряти українські зерновози. З чого це? Тобто ця неадекватність вона, очевидно, вже шокує наших американських колег", - додав він.
Чиновник підкреслив, що тепер США необхідно перейти від "політики пряника" до "політики батога".
"Енергетичне перемир'я"
Нагадаємо, "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією набуло чинності 25 березня. Відтоді росіяни вже кілька разів його порушили.
Зокрема, війська РФ щонайменше двічі обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури в Херсоні. У деяких жителів пропадало світло.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.