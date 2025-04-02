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США должны отреагировать на нарушение Россией "энергетического перемирия", - Подоляк

Киев, Среда 02 апреля 2025 16:35
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США должны отреагировать на нарушение Россией "энергетического перемирия", - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что США отреагируют на российские удары по объектам энергетической инфраструктуры во время перемирия. Такая реакция может быть комплексной.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По мнению Подоляка, Россия в контексте контактов с США использует технологию "давай еще пообещаем". В частности, это касалось обещания Москвы прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру.

"В то же время они наносят удары, а параллельно говорят "мы не бьем", обвиняя Украину", - добавил он.

Также советник руководителя ОП выразил надежду, что США отреагируют на удары России по энергетической инфраструктуре Украины.

"Безусловно, США должны на это реагировать. И я думаю, что это будет комплексная реакция вообще. Потому что россияне не готовы придерживаться такого достаточно простого первого шага - не бить по конкретным энергетическим объектам", - подчеркнул он.

Подоляк считает, что США также "удивили" политические требования России разблокировать возможность проводить инспекцию торговых судов для перемирия в Черном море.

"Россиян загнали в Новороссийскую базу, они боятся выходить оттуда и теперь они предлагают "а давайте вы нам гарантируете, что мы будем выходить" и они будут проверять украинские зерновозы. С чего это? То есть эта неадекватность она, очевидно, уже шокирует наших американских коллег", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что теперь США необходимо перейти от "политики пряника" к "политике кнута".

"Энергетическое перемирие"

Напомним, "энергетическое перемирие" между Украиной и Россией вступило в силу 25 марта. С тех пор россияне уже несколько раз его нарушили.

В частности, войска РФ как минимум два раза обстреляли объекты энергетической инфраструктуры в Херсоне. У некоторых жителей пропадал свет.

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