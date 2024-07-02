США не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії, - Пентагон

США наразі не мають підтверджень, які б вказували на відправку інженерних військ КНДР до РФ з метою їх підтримки російської агресії в Україні.

Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У мене немає нічого з цього приводу", - сказала вона відповідаючи на питання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до РФ для підтримки її війни проти України. Крім того, Сабріна Сінгх наголосила, що в Сполучених Штатах усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ та надає країні-агрессору різну військову підтримку.