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США не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії, - Пентагон

Вівторок 02 липня 2024 05:50
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США не мають підтверджень відправки військ КНДР до Росії, - Пентагон Фото: заступниця речника Міноборони США Сабріна Сінгх (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

США наразі не мають підтверджень, які б вказували на відправку інженерних військ КНДР до РФ з метою їх підтримки російської агресії в Україні.

Про це заявила заступниця речника Міноборони Сполучених Штатів Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"У мене немає нічого з цього приводу", - сказала вона відповідаючи на питання, чи бачать у Пентагоні ознаки того, що Північна Корея відправила свої війська до РФ для підтримки її війни проти України.

Крім того, Сабріна Сінгх наголосила, що в Сполучених Штатах усвідомлюють позицію режиму в КНДР, який підтримує військову агресію РФ та надає країні-агрессору різну військову підтримку.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен розповів, як в Америці виглядає перемога України. За його словами, значним успіхом для Києва буде сильна та успішна країна, яка буде інтегрована із Заходом і зможе стояти на власних ногах у військовому, економічному і демократичному планах.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАТО планує призначити відповідального за довгострокову допомогу Україні.

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