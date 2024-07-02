США не подтверждают отправку войск КНДР в Россию, - Пентагон

США пока не имеют подтверждений, указывающих на отправку инженерных войск КНДР в РФ с целью их поддержки российской агрессии в Украине.

Об этом заявила заместитель представителя Минобороны Соединенных Штатов Сабрина Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

"У меня нет ничего по этому поводу", - сказала она, отвечая на вопрос, видят ли в Пентагоне признаки того, что Северная Корея отправила свои войска в РФ для поддержки ее войны против Украины.

Кроме того, Сабрина Сингх отметила, что в Соединенных Штатах осознают позицию режима в КНДР, поддерживающего военную агрессию РФ и оказывающую стране-агрессору разную военную поддержку.