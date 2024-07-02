Як у США бачать перемогу України: Блінкен дав відповідь

За словами Блінкена, значним успіхом для Києва стане сильна та успішна Україна, яка буде інтегрована із Заходом і яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Так, він прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Україна та Захід мають різне розуміння перемоги.

Держсекретар зазначив, що Україна має зосередитись на здатності стримувати ворога та захищатися від агресії протягом багатьох років.

"Президент Байден проклав шлях до того, щоб більше 30 країн погодилися вести переговори з Україною про двосторонні угоди з безпеки протягом десяти років. Ці угоди також кажуть Володимиру Путіну, що він не може перечекати Україну, не може перечекати всіх партнерів України. Водночас Україна розвиває власну оборонно-промислову базу таким чином, щоб вона могла самостійно забезпечувати себе", - сказав Блінкен.

Також він торкнувся питання економіки, від якої багато чого залежить. За словами держсекретаря, США працюють над залученням інвестицій в Україну і за умови правильного інвестування українська економіка має величезний потенціал.

"Ми намагаємося залучити в Україну інвестиції приватного сектору, щоб її економіка могла зростати і процвітати. Ми вже бачимо, що через Чорне море Україна експортує стільки ж, скільки експортувала до лютого 2022 року. При правильному інвестуванні економіка України має величезний потенціал. Звичайно, як для військового, так і для економічного потенціалу необхідно забезпечити протиповітряну оборону для захисту територій, в які ви вкладаєте інвестиції. Я думаю, ви побачите більше новин про це найближчими тижнями, коли ми приступимо до саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня", - зазначив Блінкен.

На завершення він додав, що успішна Україна стане найсильнішою відповіддю Путіну.

"І, нарешті, тверда демократична позиція. Той факт, що Європейський союз відкрив процес вступу України до ЄС, є найкращою гарантією того, що Україна продовжуватиме проводити необхідні реформи для зміцнення та поглиблення своєї демократії. У результаті ми отримаємо успішну країну та країну, яка, стоячи на своїх позиціях у цих трьох областях, є найсильнішою із можливих відповідей Володимиру Путіну", - резюмував держсекретар США.