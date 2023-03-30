США мають намір згорнути створення гіперзвукової ракети спільно з Lockheed Martin

Про це заявив помічник міністра ВПС США із закупівель Ендрю Хантер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

"ВПС в даний час не мають наміру проводити подальші закупівлі ракет AGM-183A, хоча вони проведуть два додаткові дослідні пуски для збору важливих даних", - заявив Хантер.

За даними ЗМІ, раніше цього тижня пройшло невдале випробування ракети, під час якого військові втратили зв'язок із нею. Раніше міністр ВПС США Френк Кендал під час виступу в одному з комітетів Конгресу США назвав невдалими останні випробування AGM-183A.

За його словами, американські військові бачать велику перспективу використання ракет від Raytheon і мають намір готувати її серійне виробництво.