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ЄС анонсував виплату Україні другого траншу макрофіну на 1,5 млрд євро

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П'ятниця 17 березня 2023 11:15
ЄС анонсував виплату Україні другого траншу макрофіну на 1,5 млрд євро Фото: віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Євросоюз планує наступного тижня перерахувати Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрезидента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса у Twitter.

"Ми очікуємо, що наступного тижня здійснимо другий транш макрофінансової допомоги у рамках MFA+ - 1,5 мільярда євро екстреної підтримки, щоб допомогти Україні задовольнити невідкладні потреби", - написав він.

Домбровскіс підкреслив, що ЄС зобов'язується підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Нагадаємо, у грудні країни ЄС підтримали надання 18 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на 2023 рік.

У січні Україна отримала перші 3 млрд євро із пакету макрофінансової допомоги ЄС.

Кредитна програма MFA+ передбачає виконання низки умов і не пов'язана з моніторинговою програмою МВФ, яка була схвалена для України в грудні.

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