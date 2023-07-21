США мають намір передавати Україні більше пакетів військової допомоги, - Пентагон

"Ми продовжимо надавати більше пакетів у міру того, як просуватимемося далі", - зазначила Сінгх.

За її словами, США націлені на подальше забезпечення України додатковими пакетами допомоги у сфері безпеки та оборони.

"Наша увага сфокусована на Україні, на тому, що ми можемо зробити, щоб допомогти Україні в цій боротьбі зараз і як ми можемо продовжувати підтримувати її у довгостроковій перспективі", - додала представник Пентагону.

Військова допомога США Україні

Сполучені Штати з перших днів повномасштабного вторгнення РФ надають Україні різнобічну допомогу, передаючи озброєння, техніку, боєприпаси, засоби зв'язку, різне ремонтне обладнання та ін.

Так, раніше стало відомо, що США нададуть Україні нове озброєння вартістю 1,3 млрд доларів у рамках пакету військової допомоги. Зокрема, передбачено постачання зенітних ракетних комплексів NASAMS.

До попереднього пакету військової допомоги від США також увійшли касетні снаряди, про надання яких Україна просила кілька місяців тому. Їх уже доправили на територію нашої країни.

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