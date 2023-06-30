США не мають інформації щодо місця перебування Пригожина, - Кірбі

За його словами, США також не знають,де наразі знаходяться "вагнерівці", які брали участь у шещодавньому бунті в Росії.

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо досить достовірною, щоб підтвердити його місцезнаходження. Ми не маємо ідеальної видимості тут, де пан Пригожин або де всі його бійці. Я думаю, ви чули вчора в Пентагоні розмову про те, що вони мають ознаки того, що принаймні деякі бойовики Вагнера були в Україні, але незрозуміло, скільки і що вони збираються", - заявив Кірбі.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових базах своїх найманців. Він наголошував, що наказ атакувати віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього він розпочав спробу штурму Москви з вимогами змінити військове керівництво та голову Міноборони. Його заколот швидко провалився, завершальною подією стала розмова Пригожина з Лукашенком.

Детально про те, чому спроба держперевороту так швидко затихла, у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.

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