США не располагают информацией о месте пребывания Пригожина, - Кирби

По его словам, США также не знают, где находятся "вагнеровцы", которые участвовали в ежедневном бунте в России.

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно достоверной, чтобы подтвердить его местонахождение. У нас нет идеальной видимости здесь, где господин Пригожин или где все его бойцы. Я думаю, вы слышали вчера в Пентагоне разговор о том, что они имеют признаки того , что, по крайней мере, некоторые боевики Вагнера были в Украине, но непонятно, сколько и что они собираются", - заявил Кирби.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он предпринял попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны. Его мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко.

Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла,в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты.

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