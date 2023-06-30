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США не мають інформації щодо місця перебування Пригожина, - Кірбі

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П'ятниця 30 червня 2023 20:59
США не мають інформації щодо місця перебування Пригожина, - Кірбі Фото: представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки наразі не мають достатньої кількості інформації щодо того, де перебуває керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, США також не знають,де наразі знаходяться "вагнерівці", які брали участь у шещодавньому бунті в Росії.

"У нас немає інформації, яку ми вважаємо досить достовірною, щоб підтвердити його місцезнаходження. Ми не маємо ідеальної видимості тут, де пан Пригожин або де всі його бійці. Я думаю, ви чули вчора в Пентагоні розмову про те, що вони мають ознаки того, що принаймні деякі бойовики Вагнера були в Україні, але незрозуміло, скільки і що вони збираються", - заявив Кірбі.

Бунт Пригожина

Нагадаємо, минулого тижня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив російську регулярну армію в ударах по тилових базах своїх найманців. Він наголошував, що наказ атакувати віддав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Після цього він розпочав спробу штурму Москви з вимогами змінити військове керівництво та голову Міноборони. Його заколот швидко провалився, завершальною подією стала розмова Пригожина з Лукашенком.

Детально про те, чому спроба держперевороту так швидко затихла, у коментарі РБК-Україна пояснювали експерти.

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