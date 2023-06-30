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США не располагают информацией о месте пребывания Пригожина, - Кирби

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Пятница 30 июня 2023 20:59
США не располагают информацией о месте пребывания Пригожина, - Кирби Фото: представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки пока не располагают достаточным количеством информации о том, где находится руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, США также не знают, где находятся "вагнеровцы", которые участвовали в ежедневном бунте в России.

"У нас нет информации, которую мы считаем достаточно достоверной, чтобы подтвердить его местонахождение. У нас нет идеальной видимости здесь, где господин Пригожин или где все его бойцы. Я думаю, вы слышали вчера в Пентагоне разговор о том, что они имеют признаки того , что, по крайней мере, некоторые боевики Вагнера были в Украине, но непонятно, сколько и что они собираются", - заявил Кирби.

Бунт Пригожина

Напомним, на прошлой неделе основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в ударах по тыловым базам своих наемников. Он отмечал, что приказ атаковать отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

После этого он предпринял попытку штурма Москвы с требованиями сменить военное руководство и главу Минобороны. Его мятеж быстро провалился, завершающим событием стал разговор Пригожина с Лукашенко.

Подробно о том, почему попытка госпереворота так быстро затихла,в комментарии РБК-Украина объясняли эксперты.

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Соединенные Штаты Америки ЧВК Вагнера Евгений Пригожин Кирби
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