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США мають достатньо озброєння, щоб допомагати Україні, - Держдеп

Фото: США мають достатньо озброєння, щоб допомагати Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, щоб продовжувати допомагати Україні.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ на конференції, організованій римським інститутом LUISS.

"У США достатньо запасів зброї, щоб продовжувати допомагати Україні", - наголосила заступник держсекретаря США.

Вона також заявила, що найшвидший шлях до миру в Україні для Росії – це вивести свої війська з чужої території.

"Росія має вивести всі свої війська з України – і точка", - сказала Шерман на конференції у Римі.

Вона додала, що західним державам вдалося допомогти Україні протистояти неспровокованому вторгненню Москви, і антиросійська коаліція й надалі має дотримуватися єдиного курсу допомоги Україні.

Раніше Блінкен заявив, що США зосереджені на допомозі Україні у поверненні територій, окупованих Росією після 24 лютого.

Також раніше президент США Джо Байден заявляв, що рішення про мирні переговори має ухвалити Україна. Штати не збираються розпочинати будь-які переговори з Росією без відповідного рішення самої країни.

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