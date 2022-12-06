США имеют достаточно вооружения, чтобы помогать Украине, - Госдеп

Соединенные Штаты обладают достаточными запасами вооружения, чтобы продолжать помогать Украине.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление на конференции, организованной римским институтом LUISS.
"У США достаточно запасов оружия, чтобы продолжать помогать Украине", - отметила заместитель госсекретаря США.
Она также заявила, что самый быстрый путь к миру в Украине для России – это вывести свои войска с чужой территории.
"Россия должна вывести все свои войска с Украины – и точка", — сказала Шерман на конференции в Риме.
Она добавила, что западным государствам удалось помочь Украине противостоять неспровоцированному вторжению Москвы, и антироссийская коалиция и дальше должна придерживаться единого курса помощи Украине.
Ранее Блинкен заявил, что США сосредоточены на помощи Украине в возвращении территорий, оккупированных Россией после 24 февраля.
Также ранее президент США Джо Байден заявлял, что решение о мирных переговорах должна принять Украина. Штаты не собираются вступать в какие-либо переговоры с Россией без соответствующего решения самой страны.
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