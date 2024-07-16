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США мали інформацію про плани Ірану організувати замах на Трампа, - CNN

Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполученим Штатам Америки останніми тижнями передавали інформацію про плани Ірану влаштувати замах на екс-президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За інформацією джерел, така інформація призвела до того, що Секретна служба США посилила охорону Трампа.

При цьому співрозмовники CNN уточнюють, що жодних ознак причетності Томаса Метью Крукса, який стріляв у Трампа 13 липня, до таких планів Ірану немає.

Американський чиновник з Ради нацбезпеки США розповів журналістам, що Секретна служба та кампанія Трампа були попереджені про загрозу можливого замаху.

"СНБ безпосередньо зв'язався з USSS (Секретною службою США - ред.) на вищому рівні, щоб бути абсолютно впевненим у тому, що вони продовжують відстежувати останні повідомлення. USSS поділилася цією інформацією з керівником групи, і кампанію Трампа було повідомлено про зростаючу загрозу", - додав він.

За його словами, у відповідь на таку загрозу Секретна служба надала додаткові ресурси та засоби для захисту Трампа.

Що передувало

Нагадаємо, 13 липня під час мітингу у Пенсільванії у колишнього президента США Дональда Трампа стріляли. Одна з куль зачепила його вухо. Також під час стрілянини було вбито одного з учасників мітингу, ще кілька людей отримали поранення.

Співробітники Секретної служби США одразу ліквідували стрілка. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс.

Більш детально про інцидент - у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд Трамп