У США была информация о планах Ирана организовать покушение на Трампа, - CNN

По информации источников издания, такая информация привела к тому, что Секретная служба США усилила охрану Трампа.

При этом собеседники CNN уточняют, что никаких признаков причастности Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в Трампа 13 июля, к таким планам Ирана нет.

Американский чиновник из Совета нацбезопасности США рассказал журналистам, что Секретная служба и кампания Трампа были предупреждены об угрозе возможного покушения.

"СНБ напрямую связался с USSS (Секретной службой США - ред.) на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем группы, и кампания Трампа была поставлена в известность о растущей угрозе", - добавил он.

По его словам, в ответ на такую угрозу Секретная служба выделила дополнительные ресурсы и средства для защиты Трампа.