У США была информация о планах Ирана организовать покушение на Трампа, - CNN

Соединенным Штатам Америки в последние недели передавали информацию о планах Ирана устроить покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По информации источников издания, такая информация привела к тому, что Секретная служба США усилила охрану Трампа.
При этом собеседники CNN уточняют, что никаких признаков причастности Томаса Мэтью Крукса, который стрелял в Трампа 13 июля, к таким планам Ирана нет.
Американский чиновник из Совета нацбезопасности США рассказал журналистам, что Секретная служба и кампания Трампа были предупреждены об угрозе возможного покушения.
"СНБ напрямую связался с USSS (Секретной службой США - ред.) на высшем уровне, чтобы быть абсолютно уверенным в том, что они продолжают отслеживать последние сообщения. USSS поделилась этой информацией с руководителем группы, и кампания Трампа была поставлена в известность о растущей угрозе", - добавил он.
По его словам, в ответ на такую угрозу Секретная служба выделила дополнительные ресурсы и средства для защиты Трампа.
Напомним, 13 июля во время митинга в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа стреляли. Одна из пуль задела его ухо. Также во время стрельбы был убит один из участников митинга, еще несколько человек получилил ранения.
Сотрудники Секретной службы США сразу ликвидировали стрелка. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.
Более детально об инциденте - в материале РБК-Украина.
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