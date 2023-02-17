США лобіюватимуть збільшення допомоги Україні, включаючи нову програму МВФ

Йєллен приєднається до інших міністрів фінансів та керуючих центральними банками G20 у Бангалорі 23-25 лютого, в першу річницю російського вторгнення в Україну.

Представник Мінфіну США заявив журналістам, що Єллен використовуватиме будь-яку можливість, щоб критикувати дії Росії та працювати з союзниками, щоб спробувати пом'якшити побічні ефекти, викликані війною, у тому числі вирішити проблему відсутності продовольчої безпеки та високих цін на енергоносії.

За словами чиновника, Єллен також наголосить на необхідності збільшення фінансової підтримки України, включаючи нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду.

"Я б не очікував, що вона взаємодіятиме з російськими колегами будь-яким чином, окрім як рішуче спростувати будь-які невірні заяви, які вони роблять під час зустрічей. І бути дуже прямолінійною у своїй критиці Росії та російської війни", - сказав представник Мінфіну. .

Реформа Світового банку

За словами чиновника, Єллен також добиватиметься консенсусу щодо реформування багатосторонніх банків розвитку, щоб значно розширити їхнє кредитування для вирішення нагальних глобальних проблем, таких як зміна клімату та конфлікти, при збереженні їхніх основних завдань щодо скорочення бідності.

Ця проблема привернула до себе більш пильну увагу цього тижня через несподівану заяву президента Світового банку Девіда Малпасса про дострокову відставку .

Представник міністерства фінансів сказав, що еволюція банку стане головною темою для обговорення і що все міністерство зосереджено на забезпеченні того, щоб багатосторонні банки розвитку "відповідали меті у 21 столітті".

Міністерство фінансів повідомило, що Єллен проведе прес-конференцію 23 лютого та проведе двосторонні зустрічі в Бангалорі з міністрами фінансів Індії Нірмалою Сітараман та Великобританії Джеремі Хантом.