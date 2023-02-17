США будут лоббировать увеличение помощи Украине, включая новую программу МВФ

Министр финансов США Джанет Йеллен на следующей неделе отправится в Индию на финансовые встречи G20, которые будут посвящены разблокированию реструктуризации долга проблемных стран, усилению поддержки Украины и реформированию многосторонних банков развития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Йеллен присоединится к другим министрам финансов и управляющим центральными банками G20 в Бангалоре 23-25 февраля, в первую годовщину российского вторжения в Украину.
Представитель Минфина США заявил журналистам, что Йеллен будет использовать любую возможность, чтобы критиковать действия России и работать с союзниками, чтобы попытаться смягчить побочные эффекты, вызванные войной, в том числе решить проблему отсутствия продовольственной безопасности и высоких цен на энергоносители.
По словам чиновника, Йеллен также подчеркнет необходимость увеличения финансовой поддержки Украины, включая новую кредитную программу Международного валютного фонда.
"Я бы не ожидал, что она будет взаимодействовать с российскими коллегами каким-либо образом, кроме как решительно опровергнуть любые неверные заявления, которые они делают во время встреч. И быть очень прямолинейной в своей критике России и российской войны",- сказал представитель Минфина.
По словам чиновника, Йеллен также будет добиваться консенсуса по реформированию многосторонних банков развития, чтобы значительно расширить их кредитование для решения насущных глобальных проблем, таких как изменение климата и конфликты, при сохранении их основных задач по сокращению бедности.
Эта проблема привлекла к себе более пристальное внимание на этой неделе в связи с неожиданным заявлением президента Всемирного банка Дэвида Малпасса о досрочной отставке.
Представитель министерства финансов сказал, что эволюция банка станет главной темой для обсуждения и что все министерство сосредоточено на обеспечении того, чтобы многосторонние банки развития "соответствовали цели в 21 веке".
Министерство финансов сообщило, что Йеллен проведет пресс-конференцию 23 февраля и проведет двусторонние встречи в Бангалоре с министрами финансов Индии Нирмалой Ситараман и Великобритании Джереми Хантом.
Напомним, Украина надеется, что Международный валютный фонд утвердит новую программу с Украиной уже во втором квартале 2023 года. Первый транш может достигать 5 млрд долларов.
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