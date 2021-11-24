США и Литва призвали Россию снизить военную активность на границе с Украиной

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразили обеспокоенность подстрекательской риторикой и военной активностью России на границе с Украиной. Они призвали Москву снизить напряженность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США .

"Оба (дипломата - ред.) выразили общую обеспокоенность необычной военной активностью России на границе с Украиной и подстрекательской риторикой. Они призвали РФ снизить напряженность", - говорится в релизе по итогам встречи Шерман и Ландсбергиса в Вашингтон.

В ходе встречи дипломаты обсудили ситуацию с мигрантами в Беларуси. Шерман подчеркнула солидарность США с Литвой перед геополитическими вызовами региональной стабильности, безопасности и экономическому процветанию.

Заместитель госсекретаря призвала режим Александра Лукашенко немедленно прекратить жестокие репрессии против белорусского гражданского общества и кампанию по организации потоков нелегальных мигрантов через свои границы в Литву и Польшу.