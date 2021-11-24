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США і Литва закликали Росію знизити військову активність на кордоні з Україною

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Вашингтон, Середа 24 листопада 2021 18:55
США і Литва закликали Росію знизити військову активність на кордоні з Україною Фото: США і Литва закликали Росію знизити напруженість на кордоні з Україною (statedept.tumblr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман і міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс висловили стурбованість підбурювальною риторикою і військовою активністю Росії на кордоні з Україною. Вони закликали Москву знизити напруженість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Держдепартаменту США.

"Обидва (дипломати - ред.) висловили загальну стурбованість незвичайною військовою активністю Росії на кордоні з Україною і підбурювальною риторикою. Вони закликали РФ знизити напруженість", - йдеться в релізі за підсумками зустрічі Шерман і Ландсбергіса у Вашингтон.

В ході зустрічі дипломати обговорили ситуацію з мігрантами в Білорусі. Шерман підкреслила Солідарність США з Литвою перед геополітичними викликами регіональної стабільності, безпеки та економічного процвітання.

Заступник держсекретаря закликала режим Олександра Лукашенка негайно припинити жорстокі репресії проти білоруського громадянського суспільства і кампанію з організації потоків нелегальних мігрантів через свої кордони в Литву і Польщу.

Нагадаємо, на тлі загрози вторгнення Росії посольство США видало нові рекомендації для подорожей в Україну.

Зазначимо, РБК-Україна повідомляло про те, чому західні партнери України заговорили про пряме вторгнення Росії в країну.

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